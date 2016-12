Wollte Hort sprengen Deutscher Salafist wollte Kindern vergiftetes Eis verkaufen

Der Bürgermeister von Spitz, Hannes Hirtzberger, hatte eines Tages eine Glückwunschkarte und ein Mon Cheri hinter der Windschutzscheibe seines Autos gefunden. Er aß die Süßigkeit, doch kurz darauf wurde ihm schlecht und er erlitt einen Herzstillstand. Er ist bis heute ein Pflegefall; Ermittler fanden heraus, dass die Praline mit dem Gift Strychnin versetzt worden war.Später wurde der Heurigenwirt Helmut O (56) zu lebenslanger Haft verurteilt: Seine DNA befand sich auf der Innenseite der Glückwunschkarte. Sein Motiv: ein Streit wegen der Umwidmung seines Grundstücks.Der Niederösterreicher sitzt nun seit acht Jahren in Haft, beteuert aber seit seiner Festnahme seine Unschuld. Dies könnte nun ein neues Gutachten untermauern, berichtet Servus TV.Der Anwalt des Verurteilten, Kurt Wolfmair, ließ Münchner Rechtsmediziner den Fall noch einmal aufrollen. Ihr Resüme: Hirtzberger hatte fünf Gramm Strychnin zu sich genommen, was die 150-fache tödliche Dosis sei. Überlebt habe er nur, weil er so schnell Hilfe bekam."Diese fünf Gramm haben niemals Platz in einem Mon Cheri, selbst wenn man die Kirsche heraus nimmt", sagt Wolfmair. Und: Fünf Gramm sind die siebenfache Menge, die im ersten Gutachten beim Prozess festgestellt wurden.Die damalige Menge hat der Rechtsmediziner aus den Urinwerten der Politikers errechnet. Die Münchner Gutachter bemängeln diese Methode; sie haben das Blut von Hirtzberger untersucht. Mit diesen Erkenntnissen könnte der Prozess nun neu aufgerollt werden.