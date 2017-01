Trauer um Franz M. (Foto: Kopitz/noen.at)

Mord in Oberwölbling Sohn (20) erschlägt Vater (53) mit Hacke

Am Mittwoch um 21.07 Uhr wählte der Tatverdächtige den Polizeinotruf und sagte: "Ich habe meinen Vater getötet!" Ein Großaufgebot der Exekutive und Rettung raste nach Öberwölbling in die Hafnergasse, der 20-Jährige ließ sich widerstandslos festnehmen. Für Franz M. kam indes jede Hilfe zu spät , er war den massiven Schädelverletzungen erlegen.Der 20-Jährige dürfte psychisch krank gewesen sein, was genau der Auslöser der Gewalttat war, ist Gegenstand der Erhebungen. Der Vater war beim Kameradschaftsbund, die Mitglieder des ÖKB trauern um Franz M.Florian M. sitzt in Untersuchungshaft in Sankt Pölten (es gilt die Unschuldsvermutung).