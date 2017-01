Mord in Oberwölbling Sohn (20) erschlägt Vater (53) mit Hacke

Der Verdächtige soll nach einem Streit um Autoreparaturen dem 34-Jährigen mit einer Faustfeuerwaffe in den rechten Unterarm geschossen haben. Seltsam: Laut "Kurier" gab das schwer verletzte Opfer aber im Spital Wr. Neustadt an, er sei gestürzt. Warum er den Vorfall verheimlichen wollte, ist noch nicht geklärt.Gegen den Frühpensionisten (46) wird jetzt wegen versuchten Mordes ermittelt, er wurde in die Justizanstalt Wr. Neustadt gebracht. Die Tatwaffe ist noch nicht aufgetaucht.