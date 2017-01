20-Jähriger kaufte vorher Hacke in Baumarkt Mord Oberwölbling: So brutal tötete Sohn (20) seinen Vater

Wegen der starken Rauchentwicklung rüsteten sich die Florianis erst mit Atemschutzgeräten aus, zogen dann – um weiteren Schaden an den Containern zu verhindern – die brennenden Mülltonnen aus dem Gefahrenbereich und löschten sie danach ab.Um sicher zu gehen, dass das Feuer nicht wieder aufflammt, wurde die Brandstelle abschließend mit einer Wärmebildkamera nach Glutnestern abgesucht.Bei dem Brand wurde auch der Innenbereich der Schul-Container, darunter eine Lehrer-Toilette und ein Abstellraum, beschädigt. Die Klassen- und Nebenräume selbst, blieben samt Inventar vom Feuer verschont.Durch den raschen Einsatz der Feuerwehrmitglieder konnte der Unterricht der ersten Klassen Donnerstagmorgen nach Plan beginnen. Am Freitag sollen die Schüler wegen notwendiger Reinigungs- und Instandsetzungsarbeiten in das Hauptgebäude der Schule übersiedeln.Verletzt wurde niemand. Die Polizei ermittelt nun die Brandursache.