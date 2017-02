Vorfall in Wr. Neustadt Alkohol-Drama: 15-Jähriger musste reanimiert werden

Der Wagen der städtischen Müllabfuhr stand in der Pötschnerstraße, als der Lenker die Flammen im Führerhaus bemerkte. Er konnte sich noch rechtzeitig aus dem Wagen retten. Innerhalb von kürzester Zeit stand der Wagen in Flammen.Die Feuerwehren Baden-Weikersdorf und Baden-Stadt rückten mit Atemschutz an und löschten den Brand. Sie konnten nicht verhindern, dass davonfliegende Teile auf in der Nähe parkende Pkws fielen und diese beschädigten.Als Brandursache wird ein technischer Defekt vermutet.