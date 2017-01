Hausgeburt in Mollram Baby Raffael hatte es besonders eilig

Sanitäter als Geburtshelfer Kleiner Bernhard kam im Rettungsauto zur Welt

Neujahrswunder bei St. Pölten Bei minus 4 Grad: 1 Stunde unter Geländeauto eingeklemmt

Beim Besuch von "Heute" am Vormittag des Neujahrstages im Landesklinikum Waidhofen an der Ybbs strahlt die erschöpfte Mutter. Geduldig lächelt sie in Kameras, beantwortet Fragen, küsst ihren Sonnenschein, posiert mit dem stolzen Papa Manuel samt Baby für Fotos. "Es war eine Spontangeburt, aber alles klappte bestens", erzählt Mama Eveline Plank (22). Das junge Paar kommt aus Hollenstein an der Ybbs.Platz 2 in der NÖ-Wertung belegte David-Gabriel, er kam um 0.25 Uhr im Klinikum Mistelbach-Gänserndorf auf die Welt.Nur eine Minute nach Lea Natascha kam in Vorarlberg die kleine Hannah auf die Welt. Geburtszeit: 00.02 Uhr. Sie erblickte im Landeskrankenhaus Feldkirch das Licht der Welt und wog dabei 3.630 Gramm bei einer Größe von 52 Zentimetern. Auch ihre Geburt ware eine Spontangeburt und die erste für die stolzen Eltern.In Tirol kam um 00.04 Uhr Helena Elisabeth auf die Welt. Die Frauenklinik Innsbruck teilte der "APA" mit, dass das Mädchen 47 Zentimeter groß und 3.085 Gramm schwer ist. Sie kam per Wassergeburt auf die WElt.In Oberösterreich kam genau zur gleichen Zeit (00.04 Uhr) der erste Silvester-Bub auf die Welt. Ivan ist 54 Zentimeter groß und wiegt stolze 4.210 Gramm. Mutter und Kind geht es "hervorragend".Das steirische Neujahrsbaby kam um 00.12 Uhr im Landeskrankenhaus Judenburg-Knittelfeld auf die Welt. Der Bub heißt Jan und brachte nach seiner Spontangeburt 3.300 Gramm auf die Waage. Er ist 50 Zentimeter groß.Das Neujahrsbaby aus Wien ließ sich Zeit: Erst um 02.38 Uhr wurde Amelie in der Privatklinik Döbling geboren. Das Mädchen ist 51 Zentimeter groß und wiegt 3.470 Gramm, wie die Hebamme mitteilte: "Mutter und Kind geht es sehr gut."Auch Salzburgs erstes Baby des Jahres kam etwas später: Die kleine Tijana wurde um 2.33 Uhr im Landeskrankenhaus Salzburg geboren und ist wohlauf. Sie ist 52 Zentimeter groß und wiegt dabei 3.320 Gramm.Die kleine Eleyna ließ ihre Eltern fast noch gemütlich ausschlafen: Sie kam erst um 6.31 Uhr auf die Welt. Mit 55 Zentimetern ist die das größte der Neujahrsbabys, sie bringt stolze 4.130 Gramm auf die Waage.Als letzter begrüßten die Eltern von Elias ihren neugeborenen Buben. Er kam um 07.47 Uhr im Krankenhaus Eisenstadt auf die Welt und ist 54 Zentimeter groß, wiegt 3.725 Gramm. Die Eltern kommen aus Mattersburg und sind wohlauf.