Der Tatort in Oberwölbling (Foto: Daniel Schaler)

Noch immer herrscht Fassungslosigkeit nach dem Familiendrama in Oberwölbling, bei dem Kameradschaftsbund-Bezirkschef Franz M. durch eine Axt erschlagen wurde . Und noch immer gibt es keine Angaben zu den Gründen der Bluttat.Die Frage nach dem Motiv könnte laut "noe.orf.at" aber wegfallen, wenn sich herausstellt, dass der mutmaßliche Täter etwa an Schizophrenie leidet. Eine erste Begutachtung durch den psychiatrischen Gutachter hat bereits stattgefunden.Nach Auskunft der Staatsanwaltschaft könnte der 20-Jährige in die forensische Abteilung des Landesklinikums Mauer überstellt werden – auch schon diese Woche.