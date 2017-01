Die Hausmeisterin alarmierte die Feuerwehr. (Foto: Thomas Lenger)

Wohnungsbrand in Wiener Neudorf Ein Einwohner des siebenstöckigen Gebäudes wurden evakuiert (Foto: www.ff-wr-neudorf.at)

Drama in Mödling Zehn Verletzte bei Brand in Wohnhaus

Gaskessel überhitzt Brand in der Bezirkshauptmannschaft Tulln

Dramatische Rettungsaktion in Wohnhaus in Wr. Neudorf: Aus noch unbekannter Ursache brach in einer Wohnung Feuer aus. Sofort breiteten sich die Flammen aus. Zoran Radojevic wohnt über dem Apartment. Er hört wie seine Nachbarin laut am Gang schrie. Die betagte Dame konnte sich nicht alleine retten.Die Flammen schlugen bereits aus ihrer Wohnung. Sie hatte panische Angst. Für Radojevic war der Fall klar: Er musste die Frau ins Freie bringen.Während er mit seiner Nachbarin nach unten eilte, schrie er um sich, dass alle so rasch wie möglich das Haus verlassen sollten. Zu einer weiteren Retterin wurde die Hausmeisterin Dragana Cakic."Ich war gerade damit beschäftigt Salz zu streuen. Als ich plötzlich einen Knall hörte und sah das etwas von oben herunterfiel. Es waren die Rollläden der Wohnung, als ich nach oben schaute schlugen die Flammen aus der Wohnung. Ich alarmierte sofort die Feuerwehr", berichtet sie über das Ereignis.Wie "Heute berichtete" war in dem Mehrparteienhaus ein Feuer ausgebrochen. Für die Einsatzkräfte begann ein schwieriger Einsatz. Die starke Rauchentwicklung erschwerte die Rettung. Insgesamt wurden zehn Menschen, vier Hund und zwei Katzen gerettet. Die Personen erlitten eine Rauchgasvergiftung.