Erneut mussten die Gmünder Florianis zu einer Tierbergung ausrücken. (Foto: Feuerwehr der Stadt Gmünd)

Nachdem in Gmünd bereits tote Schwäne positiv auf das Vogelgrippe-Virus "H5N8" getestet worden waren, musste die Feuerwehr Sonntagnachmittag erneut zwei tote Reiher aus der Lainsitz fischen.

Anzeige Angeschossener Falke in NÖ gefunden

Schweren Unfall überstanden Überlebt! Jetzt hat Katze "Matilda" nur noch sechs Leben

Mit Schutzanzügen und Wathose bekleidet rückten die Feuerwehrmitglieder aus Gmünd nun erneut zur Bergung möglicher Vogelgrippe-Opfer aus. Zwei tote Reiher wurden am Sonntag in der Lainsitz gefunden.Zehn Florianis tasteten sich langsam mit Hilfe von Steckleitern in den eisig kalten Fluss vor und fingen die Tierkadaver ein.Die beiden Vögel könnten das vierte und fünfte Opfer der Seuche sein, drei Fälle wurden bisher bestätigt. Die Tiere werden nun untersucht. Ein in Purkersdorf verendeter Silberreiher, der aus dem Wienfluss geborgen werden musste , wurde negativ auf das Virus getestet.