Der Streifenwagen "Gänserndorf 1" war als erster am Unfallort (Foto: Daniel Schaler)

Der Streifenwagen "Gänserndorf 1" war als erster am Unfallort (Foto: Daniel Schaler)

War es Sekundenschlaf? BMW landete in Klosterneuburg auf Gleisen

A2 bei Wr. Neustadt Geisterfahrt: Ein Toter, ein Schwerverletzter

Crash in Tulln Rettungswagen krachte gegen Pkw

Grauenhafte Entdeckung einer Exekutivstreife gegen 1 Uhr morgen im Weinviertel: Sofort versuchten die Polizisten die zwei reglosen Personen aus dem Wrack zu holen, doch das Duo war eingeklemmt – Feuerwehr und Notarzt waren binnen Minuten am Einsatzort, doch für die Lenkerin und den Beifahrer war nichts mehr zu machen.Bei der Wucht des Aufpralls gegen einen Baum wurde der Wagen rund 180 Grad gedreht und dann in einen Acker geschleudert - das Fahrzeug wurde völlig zerstört. Die Polizei verständigte die Angehörigen der Toten. Tragisch: Die jungen Verliebten waren erst eine Beziehung eingegangen. Matthias S. war (noch) verheiratet, wollte aber mit Bianca S. ein neues (Liebes)-Leben beginnen. Die Zukunftshoffungen der beiden endeten jedoch jäh an einem Baum.Die Feuerwehr transportierte das Wrack ab, die Staatsanwaltschaft Korneuburg gab die zwei Leichen für die Beerdigung frei. Die Straße war über zwei Stunden für den Verkehr gesperrt, gegen 3.30 Uhr wieder frei.