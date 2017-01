Neujahrswunder bei St. Pölten Bei minus 4 Grad: 1 Stunde unter Geländeauto eingeklemmt

Ein 23-jähriger Mostviertler erfasste den beliebten Kicker, als er in der Silvesternacht gegen 05.20 Uhr früh die Straße überqueren wollte."Unfassbar, unbegreiflich. Mit Worten nicht zu beschreiben", versucht Christian Eplinger, der Obmann des Traditionsvereines seine Trauer auszudrücken. "Unser ganzes Mitgefühl ist bei der Familie", schreibt er auf der Homepage des ASK Ybbs.In der laufenden Saison spielte der 28-Jährige im erweiterten Kader. "Er hat in den letzten Jahren etwas zurückgesteckt", erklärt Eplinger im "Heute"-Gespräch.Stets an der Seite des Vereines stand Reithner aber vor allem in schwierigen Zeiten und verhalf dem Klub mit seinen konstanten Leistungen am Spielfeld zu neuen Höhen.2006 war der ASK nach finanziellen Problemen wieder in die 1. Klasse West eingestiegen (in den späten 80er, frühen 90er Jahren spielte der Verein in der Regionalliga Ost). Zwei Jahre später spielten sie sich in der Liga zum Meister, stiegen in die Gebietsliga West auf, wo sie noch im selben Jahr erneut den Meistertitel einsackten.