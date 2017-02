Unfall am Semmering Rodelcrash: Frau mit Helikopter in Schockraum geflogen

BILDER DES TAGES 20.02.2017: Der Papst und die Technik. Bei einem Besuch der Kirche Santa Maria Josefa del Cuore di Gesù in Rom lässt sich Papst Franziskus geduldig von der Selfie-begeisterten Jugend fotografieren. (Foto: Reuters / Remo Casilli)

In einer dezenten Rundmail an alle Bediensteten des Gefängnisses war später zu lesen: "Bitte nur dienstlich notwendige Bestellungen in die Justizanstalt schicken lassen." Weniger dezent, dafür umso prickelnder ist die Vorgeschichte: Um seine labile Familienidylle nicht zu gefährden, hatte sich ein hoher Justizbeamter jenseits der 40 einige Sextoys direkt ins Gefängnis (und auf seinen Namen) liefern lassen. Denn dort hatte er eine blutjunge Gespielin.Dumm nur: Bei der Scan- Kontrolle wurde das Packerl durchleuchtet, der Inspektor war äußerst irritiert ob der vielen seltsamen Gegenstände – atemlos und mit hochrotem Kopf teilte er dem Anstaltsleiter seine Entdeckung mit. "Packerl für Häftlinge werden bei uns rigoros durchgecheckt. Sendungen an Mitarbeiter natürlich auch. Ausgenommen sind nur etwa Lkw-Fuhren für Anstaltsbetriebe", erzählt ein Beamter und meint weiter: "Mich wundert die Sache nicht, vom Chef abwärts haben viele eine Affäre hier. Es erinnert mich immer wieder an einen Swingerclub."