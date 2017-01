Zwei Männer und zwei Frauen sollen zu der Bande gehören. Sie sollen zudem Kerzen und auch einen Kerzenständer gestohlen haben. Fotos aus einer Überwachungskamera konnten gesichert werden. Sie zeigen die Diebe in flagranti in der Kirche.



Die Polizei bitte um Mithilfe: Wer kennt die gesuchten Personen? Sachdienlich Hinweise werden an die Polizeiinspektion Traiskirchen unter der Telefonnummer 058133-3313 erbeten.

