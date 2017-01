Unfall im Bezirk Melk Vom Schnee verweht: Auto fliegt von der Straße

Mitarbeiter schlug Alarm Seniorin lag hilflos im Haus: Postbote rettete ihr das Leben

111.007,02 Euro Bankangestellter plünderte Sparbuch von Schwiegermutti

Brunn am Gebirge Frau vergewaltigt? Zwei Afghanen festgenommen

Die Pensionistin spazierte am Mittwoch auf der Siegenfelder Straße (L2099) am linken Fahrbahnrand von Siegendorf Richtung Gaaden. Gegen 15.50 Uhr wurde sie von einem entgegenkommenden Pkw erfasst und zu Boden geschleudert. Die 73-Jährige wurde schwer verletzt und starb an der Unfallstelle.Die Lenkerin (49) sagte später, sie sei einen kurzen Moment abgelenkt gewesen und habe die Fußgängerin zu spät gesehen. Auf Grund der Erhebungen war ein Teil der Straße zwei Stunden gesperrt.