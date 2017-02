Mehrere Betroffene in NÖ Wirbel um Pendlerpauschale: Pro Jahr 230 Euro weniger im Börserl

Der Wanderer wurde am Unterschenkel getroffen und in die Luft geschleudert. Dabei stürzte er über die Riedelbauermäuer in ein zum Teil senkrechtes, felsdurchsetztes Gelände ab. Nach 130 Meter blieb er im Tiefschnee zwischen einer Baumgruppe liegen.Da er nicht zum vereinbarten Treffpunkt erschienen war, alarmierte seine Mutter die Bergrettung. Innerhalb kurzer Zeit konnte das Unfallopfer lokalisiert und in einer aufwändigen Rettungsaktion geborgen werden.Nach der Erstversorgung durch den Notarzt vom Roten Kreuz Mariazellerland wurde er mit dem Rettungswagen ins Landesklinikum Lilienfeld eingeliefert.