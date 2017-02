Mit den gelben Engel wurde der Verletzte ins Spital gebracht. (Foto: Bergrettung Lilienfeld)

Skiabfahrt endete mit einem Flug mit den gelben Engel: Der Mann kam im Bereich "Sutte" zu Sturz und zog sich schwere Verletzungen an der linken Hüfte und am linken Oberschenkel zu. Seine Begleiter waren zum Unfallzeitpunkt nicht in seiner Nähe. "Doch zum Glück war Bergretter Bernd Ebner dort unterwegs und leistete gleich Erste Hilfe", schildert Thomas Bichelhuber von der Bergrettung Lilienfeld. Die nach einem Notruf sofort ausfuhr. Der Verletzte wurde mittels Taubergung vom Team des ÖAMTC-Notarzthubschraubers Christophorus 15 geborgen.