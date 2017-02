Zu einer schweren Kollision zwischen zwei Skifahrern kam es am Ötscher. (Symbolbild) (Foto: Fotolia)

Ein sonnenreicher Skitag endete am Sonntag für eine Achtjährige aus Wien und einen Mann (48) aus Ungarn im Spital. Die beiden machten gerade ihre Schwünge auf der Fuchswald-Piste, als sie plötzlich ineinanderkrachten.Das Mäderl wurde bei dem Unfall an der Schulter verletzt, der 48-Jährige, der laut Zeugenaussagen keinen Helm getragen habe, erlitt eine Gehirnerschütterung und Abschürfungen am Kopf.Beide wurden nach einer ersten Begutachtung vor Ort vom Rettungsdienst ins Landesklinikum Scheibbs gebracht.