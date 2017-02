Anhänger saß auf Kreuzung auf Lokführer starb bei Zug-Kollision: Bedingte Haft für Lkw-Fahrer

Der 31-Jährige aus dem Bezirk Bruck/Leitha war am Weg in Richtung Hainburg, vor der Volksschule Rohrau fuhr er an einem abgestellten Schulmilch-Lkw vorbei und übersah dabei die 13-Jährige am Zebrastreifen. Das Mädchen wurde zu Boden geschleudert und erlitt durch den Zusammenstoß schwere Verletzungen.Nach der Erstversorgung durch die Rettung Bruck/Leitha wurde das Schulkind im Beisein seiner Mutter in die Kinderabteilung des Krankenhauses Eisenstadt eingeliefert.