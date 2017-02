Unfall in Schwadorf Lenkerin überschlug sich mit Firmenwagen

Warum die 49-Jährige mit ihrem Berlingo kurz vor der Betriebsumkehr Utzenlaa rechts abdriftete, ist noch unklar, jedenfalls krachte sie mit ihrem Fahrzeug frontal in den Anpralldämpfer einer Leitschiene am Rand der Schnellstraße. Das Auto wurde, nachdem es die Leitschiene durchstieß auf den Grünstreifen geschleudert und blieb dort schwer demoliert stehen.Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Motorblock aus dem Citroen gerissen. Ersthelfer – darunter auch Rot Kreuz-Sanitäter eines Rettungswagen aus Wien – versorgten die verletzte Frau, sie wurde anschließend ins Universitätsklinikum nach Krems transportiert.Die alarmierten Florianis aus Tulln bargen das Wrack mit ihrem Wechsellade-Fahrzeug per Kran und transportierten es in eine Werkstatt. Die Asfinag übernahm die Säuberung der Unfallstelle.