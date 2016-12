Frau wirbelt mit Auto durch die Luft. (Foto: BFK Baden/Stefan Schneider)

Unfall A2 Frau überschlug sich mit Pkw. (Foto: BFK Baden/Stefan Schneider)

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es auf der A2 Südautobahn zwischen Traiskirchen und Guntramsdorf. Ein Frau kam mit ihrem Auto von der Fahrbahn ab. Ihr Pkw wurde ausgehoben und ihn die Luft geschleudert. Der Wagen überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Ein zweiter Pkw prallte gegen die Leitschiene. Die Lenkerin kam mit schweren Verletzungen ins Spital.

Die Freiwillige Feuerwehr Traiskirchen-Stadt wurde zum Verkehrsunfall alarmiert. Kurz vor dem Knoten Guntramsdorf war eine Lenkerin mit ihrem VW-Golf aus noch unbekannter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und fuhr auf die Randleitschiene auf. Dabei wurde das Fahrzeug ausgehoben und in die Luft geschleudert. In Folge überschlug sich der Pkw und landete am Fahrzeugdach liegend im Straßengraben.



Frau schwer verletzt

Der zweite beteiligte Pkw prallte gegen die Leitschiene. Nachkommende Lenker hielten an und konnten die verletzte Frau noch vor Eintreffen der Einsatzkräfte aus dem umgestürzten Unfallwrack über die Beifahrerseite befreien. Die bereits anwesenden Rettungskräfte des Arbeiter-Samariterbundes Ebreichsdorf, sowie dem Roten Kreuz Baden mit einem RTW und dem Notarzteinsatzfahrzeug (NEF) hatten bereits mit der Erstversorgung der Lenkerin begonnen.



Die Frau wurde nach medizinischer Stabilisierung mit Verletzungen unbestimmten Grades in ein naheliegendes Unfallkrankenhaus transportiert. Der Lenker des zweiten beteiligten Fahrzeuges blieb unverletzt.