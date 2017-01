Unfall auf B41 Frontalcrash bei Gmünd: Ein Toter, ein Schwerverletzter

Gegen 3.30 Uhr kam es zwischen Neunkirchen und Gloggnitz zum Unglück: Die Lenkerin krachte mit der rechten Fahrzeugfront in das Heck eines Lkw. Danach wurde sie im Wagen in den Graben gegen die Böschung geschleudert und wurde schwer verletzt. Mit Hilfe von Notarzt, Rettung und Feuerwehr Neunkirchen konnte die Frau stabilisiert und aus dem Fahrzeug befreit werden. Sie wurde von den Einsatzkräften in das Landesklinikum Wiener Neustadt gebracht. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt.