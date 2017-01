Feuerwehr musste helfen Auf Navi vertraut: Sattelschlepper blieb hängen

Spektakulärer Unfall Traktor kappte mit Ladekran die Stromleitung

Schwarzer Tag für einen Fahrzeugbesitzer in Oberhausen: Sein Pkw war am Montag vor einem Einfamilienhaus in Flammen aufgegangen. Als die Feuerwehr Groß-Enzersdorf eintraf, stand der Motorraum des Fords in Vollbrand. Mittels zweier Hochdruckrohre konnte das Feuer rasch gelöscht werden. Die Brandursache ist noch nicht bekannt.