Durch die Wucht des Anpralles wurde der Pkw in ein angrenzendes Feld neben der L 96 in Richtung Wieselburg geschleudert und überschlug sich.Der Insasse war in seinem Wagen eingeklemmt. Nach der Ertsversorgung durch den Notarzt wurde der verletzte Fahrer vom Roten Kreuz in das Landesklinikum Amstetten eingeliefert.Von der Feuerwehr Wieselburg waren 14 Mann im Einsatz, das Wrack wurde geborgen und sicher abgestellt.