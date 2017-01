Hoppala beim Winterdienst Florianis schaufelten hängengebliebenen Schneepflug frei

Reifenplatzer auf A2 Frau nach Unfall in Auto eingeklemmt, auch Hund gerettet

Reh sprang auf Straße Crash: Vater und 2 Söhne landen mit Auto am Dach

Eigentlich wollte sie beim Einkauf am Samstag im Panoramapark nur kurz aussteigen, weshalb eine junge Mutter mit Kleinkind am Rücksitz den Schlüssel ihres Autos einfach stecken ließ. Doch das Fahrzeug verriegelte sich automatisch, die Frau konnte die Türe von außen nicht mehr öffnen.Binnen Sekunden stieg die Nervosität – und zwar auch im Auto selbst. Denn das kleine Mäderl saß noch angegurtet im Pkw. Die Frau alarmierte Polizei und Feuerwehr, durch Ziehen und Biegen der Tür schaffte man es innerhalb weniger Minuten, das Fahrzeug wieder zu öffnen.Die junge Mutter konnte ihr unverletztes, aber sichtlich verängstigtes Kind gleich wieder in die Arme schließen. Und weil Mama bekanntlich am besten tröstet, war der Schock gleich wieder verflogen.