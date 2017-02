Lenker redete noch mit Ersthelfer Geisterfahrer-Drama auf A2: 41-Jähriger sprach noch, dann starb er

Alle vier mussten ins Spital gebracht werden, den 17-jährigen Andreas und den 22-jährigen Manuel S. erwischte es aber besonders schwer. Die anderen beiden 17-Jährigen, die ebenfalls in dem Pkw saßen, als der Unfall passierte, kamen etwas glimpflicher davon.Einer der vier Insassen musste von der Feuerwehr aus dem Wagen geschnitten werden, er war durch die Wucht des Aufpralls am Beifahrersitz im Fahrgastraum eingeklemmt worden.Der Pkw wurde bei dem Crash völlig demoliert und musste nach der Rettung des 17-Jährigen von der Feuerwehr und einem Privatunternehmen geborgen und abgeschleppt werden. Die Fassade des Hauses, in das das Quartett krachte, wurde ebenfalls stark beschädigt.