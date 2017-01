Ausgebrannter Pkw (Foto: FF Krumbach)

Schock für Besitzer Pkw ging vor Einfamilienhaus in Flammen auf

Feuerwehr musste helfen Auf Navi vertraut: Sattelschlepper blieb hängen

Kein Fremdverschulden Zwei Tote in Haus entdeckt: Rätsel um altes Ehepaar

Der 18-Jährige aus dem Bezirk Wr. Neustadt knickte bei der Einvernahme durch Beamte der Polizeiinspektion Wöllersdorf ein und zeigte sich großteils geständig: Begonnen hatte seine Pkw-Brandserie am 31. Juli in Königsberg (Neunkirchen), es folgten weitere Feueranschläge auf Autos am 15. Oktober und am 17. Dezember in Krumbach (Wr. Neustadt).Beim jüngsten Brand am 7. Jänner – ebenfalls in Krumbach – hatte ein Anrainer gegen 23 Uhr das Feuer bemerkt und die Flammen mit einem Handfeuerlöscher bekämpft. Das Heck des Pkw wurde dennoch stark beschädigt.