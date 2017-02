Höhere Diebstahlquote Langfinger schlagen viermal mehr im Winter zu

Ein hoher Gewinn wurden einem Mann aus dem Bezirk Scheibbs versprochen, wenn er bei dem ominösen Anrufer weitere Aktien kauft. Der Unbekannte wollte ihn dazu bringen, mehr als 9.000 Euro auf ein deutsches Konto zu überweisen, was der Mann allerdings nicht tat.Die Inhaberin eines Friseurgeschäfts im Bezirk St. Pölten war bereits Mitte Dezember 2016 im Visier von Betrügern gestanden. Bisher Unbekannte hatten die Frau zu einer 600 Euro teuren Werbeeinschaltung zu überreden versucht. Die Werbung sollte in einen öffentlichen Gemeindeplan integriert werden, berichtete sie der Polizei.Bei einem Telefongespräch verwendete der Anrufer den Namen eines realen Werbeanbieters, auf einem danach per E-Mail geschickten Auftragsformular schien jedoch ein anderer Name einer Firma mit Sitz in der Schweiz auf. Auch in diesem Fall waren die Betrüger nicht erfolgreich.