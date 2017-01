Neuer Bezirkseinsatzleiter ASBÖ und Rotes Kreuz ziehen in St. Pölten an einem Strang

Der Pensionist war am Samstag gegen 14 Uhr losgefahren, um Rehe zu füttern. Als er gegen 23 Uhr noch immer nicht zurück war, verständigte seine Tochter die Polizei in Altlengbach. Die Beamten konnten den Vermissten bei Neustift-Innermanzing nach einer halbstündigen Suche im Wald liegend aufspüren. Er war stark unterkühlt. Der Pensionist wurde aus dem Wald getragen und von der Rettung in das Universitätsklinikum St. Pölten gebracht.