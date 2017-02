Killer zurück am Tatort Eltern-Mord: "Wollte, dass es schnell geht"

Am späteren Mittwochnachmittag entdeckte ein Spaziergänger die tote Frau, die angetrieben worden war und sich im Rechen des Einlaufbeckens im Donaukraftwerk Ybbs in Donaudorf in der Gemeinde Ybbs (Melk) verfangen hatte. Der Mann informierte sofort die Polizei, die Wasserleiche wurde geborgen.Die Identifizierung ist derzeit am Laufen, die Leiche dürfte schon länger im Wasser getrieben sein. Laut "Heute"-Informationen dürfte die Tote eine ältere Frau um die 70 Jahre sein.