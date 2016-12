Einsatz in Pöchlarn Fünf Erwachsene und zwei Kinder aus brennendem Haus gerettet

Nachbar weckte Bewohner Wieder Feuer in Krems: Wohnhaus stand in Flammen

Drei Opfer im Spital 10 Menschen bei Brand in Krems gerettet

Stundenlange Löscharbeiten Hackschnitzelbunker brannte am Heiligen Abend

Zum Vergleich: Im Advent 2015 mussten die Silberhelme 18 Mal ausrücken, 2014 nur zu 13, 2013 zu 20, 2012 und 2011 jeweils zu 19 Bränden. Laut Feuerwehr sind die Ursachen großteils auf zwei Faktoren zurückzuführen: elektrische Defekte oder fahrlässiger Umgang mit offenem Feuer. Immer wieder waren Häuser und Wohnungen durch vergessene Kerzen in Flammen aufgegangen.2016 kamen bisher zwölf Menschen in Flammen ums Leben. Am ersten Advent-Wochenende starben bei einem Feuer in Enzersdorf an der Fischa (Bruck) drei Menschen, im November bei Bränden in Wohnhäusern in Willendorf am Steinfelde (Neunkirchen) und Mitterbach (Lilienfeld) zwei Frauen.