Vier Lkw, drei Pkw Massenkarambolage auf S1 legte Verkehr lahm

Veruntreuung in Horn Betrug: Angestellter bonierte Ware billiger, als er sie verkaufte

Mann verletzt, Täter flüchtig Raubüberfall auf Tankwart mit Elektroschocker

In 62 Containern wurde am Donnerstag erstmals Müll aus Rom angeliefert. Ein Teil davon wurde bereits bei mehr als 1.000 Grad in der Anlage in Dürnrohr bei Zwentendorf (Bezirk Tulln) verbrannt.Kontrollen ergaben, dass der italienische Abfall ähnliche Werte aufweist wie Mist aus Niederösterreich. Aber ein Klischee stimmt: Es waren verhältnismäßig viele Nudelreste im Müll dabei. Durch die Verbrennung der Abfälle wird in Dürnrohr Strom bzw. auch Fernwärme für St. Pölten erzeugt.