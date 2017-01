Brunn am Gebirge Frau vergewaltigt? Zwei Afghanen festgenommen

"Fahrscheinkontrolle", hieß es am Dienstag um 17 Uhr für Pharma-Lehrling Tobias. Der 18-jährige zückte wie gewohnt Jugendticket und Lehrlingsausweis. Der Kontrolleur betrachtete das Dokument missbilligend und wollte es mit den flapsigen Worten "der ist falsch" zerreißen. "Da mein Ausweis in einer dicken Schutzhülle steckte, scheiterte der Bahnbedienstete. Also holte er einen Schlüssel aus der Hosentasche und zerschnitt mit den scharfen Zacken mein Dokument. Eine Hälfte gab er mir retour, die andere steckte er ein. Jede Kritik prallte ab", so Tobias."Heute" fragte bei den ÖBB nach, Sprecher Christopher Seif zerknirscht: "Leider stimmen die Schilderungen des jungen Mannes im Großen und Ganzen. Wir entschuldigen uns dafür. Der Schaffner hat seine Kompetenz klar überschritten, es wird Konsequenzen geben." Tobias’ Vater holt am Donnerstag von der Wirtschaftskammer einen neuen Ausweis.