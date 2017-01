Erst am Abend Wetterberuhigung Es geht weiter: Bis zu 1/2 Meter Neuschnee in Niederösterreich

Die Schneefahrbahnen seit den frühen Morgenstunden in Niederösterreich wurden – trotz schwachem Verkehrsaufkommen – zahlreichen Autofahrern zum Verhängnis.Während die Autobahnen mittlerweile großteils geräumt sind, hieß es gegen sieben Uhr früh noch: "Schritttempo". Aufgrund der massiven Schneefahrbahn auf der Südostautobahn (A3) krachte ein Pkw-Lenker bei der Abfahrt Münchendorf (Bezirk Mödling) gegen ein Verkehrsschild. Der Mann blieb unverletzt, die Feuerwehr barg das leicht beschädigte Wrack.Auch sonst kamen die meisten Autofahrer Sonntagvormittag glimpflich davon, bei den Unfällen handelt es sich zumeist um Blechschäden. So auch in Klosterneuburg, wo ein Geländewagen eine steile Böschung hinunterrollte und anstatt in die Kurve zu lenken, geradeaus in die Böschung fuhr.In Zwettl versank ein Auto auf dem Weg zum Hundeabrichteplatz im Schnee, blieb hängen und musste von den Florianis aus der winterlichen Misere gezogen werden.Weniger glimpflich ging einCrash in den Morgenstunden in Loosdorf(Bezirk Melk) aus: Dort krachten zwei Pkw frontal zusammen , ein kleines Kind wurde dabei verletzt und musste ins Spital gebracht werden.