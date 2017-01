Bei Heimfahrt gefasst 108.000-Euro-Porsche gestohlen: Haftstrafe

Litauer stahlen Tresor in Kautzen Zwei mutmaßliche Einbrecher in Tschechien verhaftet

In der Nähe von Kittsee (Burgenland), bei der niederösterreichisch-burgenländischen Grenze, entwendete der Osteuropäer das schwere Schneeräumungsgerät samt Zugmaschine. Blöd nur: Ein Streifenwagen der Polizei Hainburg kam dem 33-Jährigen entgegen, die Beamten schöpften Verdacht, wollten den Lenker stoppen und dessen Papiere checken. Der Traktorfahrer drückte jedoch das Gaspedal durch.Es folgte ein wilder Ritt durch Äcker, Wiesen und Flurlandschaften. In seiner Hektik verfuhr sich der Dieb – er wollte eigentlich Richtung Staatsgrenze – fuhr aber nach NÖ. Dort wendete er und düste Richtung Osten. Im Burgenland "pflügte" der Verdächtige einen Marillengarten, schaffte es bis wenige Meter vor die slowakische Grenze, wo er von den Beamten gestoppt wurde. Aber ans Aufgeben dachte der 33-Jährige nicht: Er sprang aus dem Traktor und rannte davon. Die Beamten gaben fünf Warnschüsse ab, erst dann gab der Slowake, mittlerweile auf heimatlichem Gebiet, auf.In Handschellen wurde der mutmaßliche Fahrzeugdieb auf die Polizeidienststelle Hainburg gebracht und wanderte in die Arrestzelle.