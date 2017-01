Auf der verschneiten Fahrbahn der Hürmerstrasse in Loosdorf krachten diese beiden Autos zusammen (Foto: Einsatzdoku.at)

Auf der verschneiten Fahrbahn der Hürmerstrasse in Loosdorf krachten diese beiden Autos zusammen

Bergung war schwierig Frontalcrash auf Schneefahrbahn in Würflach

Crash auf A1 Pkw aufeinandergeprallt, vier Verletzte

Ausweichmanöver bei Haltestelle Sperre der Badner Bahn wegen Volvo auf den Gleisen

Feuerwehr im Dauereinsatz Sturmtief "Axel" fegte mehrere Autos von den Straßen

Die Feuerwehr hetzte am Sonntag im Bezirk Melk von einem Einsatz zum nächsten. Der heftige Schneefall ließ die Feuerwehrmänner nicht zur Ruhe kommen. Einer der dramatischsten Einsätze passierte in Loosdorf.Auf der Hürmer Straße krachten zwei Autos frontal ineinander. In einem der Pkw saß ein kleines Kind, das bei dem Zusammenprall verletzt wurde. Die Rettung musste das junge Opfer ins Spital nach Loosdorf bringen.Keines der beiden Unfallautos konnte nach dem Frontalcrash noch fahren. Eines wurde mittels Kran von der Unfallstelle gehoben, das zweite musste von einem privaten Unternehmen abgeholt werden.