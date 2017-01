Der Bursch blieb am Schlepplift in Karlstift hängen. (Symbolbild) (Foto: Waldviertel Tourismus)

Der Bursch blieb am Schlepplift in Karlstift hängen. (Symbolbild) (Foto: Waldviertel Tourismus)

Der spaßige Wintertag der Volksschule Groß Gerungs endete für ein Kind (10) mit mehrfachen Beinfrakturen: Der Bursch fuhr bei strahlendem Sonnenschein gerade mit dem Schlepplift den Aichelberg auf rund 1090 Metern Höhe hinauf, als er beim Aussteigen plötzlich am Bügel hängen blieb. Der 10-Jährige wurde weitergezogen, kam der Rampe nach dem Ausstiegsplateau immer näher.Mit Leibeskräfte wehrte sich der Bub gegen das drohende Unglück, wich nach rechts aus, knallte dabei seitlich gegen das Holzgerüst der Rampe und blieb verletzt liegen.Der Liftwart betätigte umgehend die Nottaste, stoppte so das Gerät. Der Bub wurde von einer freiwilligen Begleitperson erstversorgt, mit dem Skidoo ins Tal und anschließend ins Spital gebracht. Diagnose: Doppelter Beinbruch - das rechte Schien- und Wadenbein ist gebrochen.Die ausgebildete Begleit-Skilehrerin, die den Tag mit den Kindern verbrachte, konnte die Ausstiegsstelle zum Unglückszeitpunkt nicht einsehen, da sie vorschriftsgemäß als letzte der Gruppe in den Lift einstieg. Der genaue Unfallhergang wird derzeit von der Polizei ermittelt.Erst gestern sorgte ein Unfalldrama um ein Mädchen in Tirol für Entsetzen – die 6-Jährige raste in eine Schneekanone und starb