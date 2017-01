Überforderung mit Pflege als Motiv? Doppelmord: Vater und Mutter waren taub

Ein banaler Ladendiebstahl hatte Ende Oktober in Gänserndorf in einer wilden Verfolgungsjagd mit Schüssen geendet. Langfinger Stanislav J. hatte sich in einer Drogeriekette auf hochwertige Rasierklingen und Wimperntuschen spezialisiert. Eine Angestellte bemerkte den Diebstahl, stellte ihn zur Rede.Der Slowake fackelte nicht, stieß die Frau um und gab Fersengeld. Die Polizei nahm die Verfolgung auf, der Osteuropäer zeigte sich aber als zäher Brocken. Nicht einmal Warnschüsse in die Luft stoppten den Kleinkriminellen. Erst mit Verstärkung konnte die Polizei den Verdächtigen verhaften.Beim Prozess zeigte sich der harte Bursche von seiner weichen Seite, weinte bittere Tränen. Richter Manfred Hohenecker zeigte sich wenig beeindruckt: zehn Monate bedingte Haft (rechtskräftig) wegen räuberischen Diebstahls.