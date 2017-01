In der Silvesternacht wurden 23 Mistkübel mutwillig zerstört. (Foto: privat)

Gemeinsam mit der Polizei und den Direktoren der Neuen Mittelschule und der Polytechnischen Schule will Richard Payer die Unterrichtseinheit „Vandalismus ist kein Scherz und hat harte Konsequenzen“ starten."Den Jugendlichen soll aufgezeigt werden, welche rechtlichen Folgen Vandalismus und Sachbeschädigungen nach sich ziehen," erklärt Payer seine Initiative. Auf diese Weise will die Gemeinde Himberg Nachahmungstäter abhalten, öffentliche Einrichtungen mutwillig zu zerstören.Die Anzahl der Aufklärungsstunden an den beiden Schulen steht noch nicht fest, der Start ist für März geplant. Fix: die verpflichtende Teilnahme der Schüler.