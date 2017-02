Bauer im Pech Zu früh abgeladen: 10 Tonnen Mais auf Bundesstraße

40-Tonner krachte im Stadtgebiet von Bad Vöslau gegen einen Baum. Mit dem rechten Eck des Auflieger prallte er gegen einen Baum. Durch die Wucht des Aufpralls riss der Planenaufbau fast vollständig vom Fahrzeug ab. Die Konstruktion stürzte auf den Gehsteig und in einen angrenzenden Garten. Eine Polizeistreife forderte die Feuerwehr über die Bezirksalarmzentrale Baden an.Beim Eintreffen des Rüstfahrzeuges wurde zuerst die Straße gemeinsam mit der Polizei gesperrt und ein Brandschutz aufgebaut. Mit Trennwerkzeugen wurde danach der abgerissene Planenaufbau zerlegt und auf einem Parkplatz abgelegt. Gemeinsam mit der Spedition wurden die Teile später in einen Lieferwagen geladen. Der instabile Rest des Planenaufbaus musste ebenfalls von der Feuerwehr demontiert werden. "Die Teile waren so stark deformiert, dass wiederrum ein Trennschleifer eingesetzt werden musste", so Feuerwehreinsatzleiter Karl Jedlicka.Die schweren Bordwände des Sattelaufliegers konnten nur mit einem Ladekran der Stadtgemeinde Bad Vöslau bewegt werden. Sie wurden auf den Sattelauflieger geladen und gesichert. Nachdem alle instabilen Teile entfernt waren wurde der mit Papier belandene 40-Tonner von Spezialisten der Polizei genau kontrolliert bevor er seine Weiterfahrt auf einen nahegelegenen Betriebshof antreten konnte.