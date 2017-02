Sellfie-Absturz am Hochkar Samstagmittag. (Foto: Wikipedia)

Der Unfall passierte unmittelbar bei der Bergstation der Viererkabinenbahn: Thomas S. (25) und sein Freund Georg A. (26) wollten Samstag zur Mittagszeit ein Selfie machen, stiegen durch die Absperrung – beide rutschten aus und stürzten über einen Felsen ab.Weil Thomas S. seinen Kollegen nicht finden konnte, kletterte er wieder hoch – doch von Georg A. keine Spur. Die Bergrettung und der Notarzthubschrauber wurden angefordert, beim Suchflug konnte der 26-Jährige lokalisiert und mittels Bergetau gerettet werden.Der Ältere erlitt Abschürfungen im Gesicht und an den Händen, der Jüngere eine Rissquetschwunde am linken Ellbogen und Abschürfungen an der Hand. Beim 26-Jährigen war auch Alkohol im Spiel.