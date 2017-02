Mehrere Betroffene in NÖ Wirbel um Pendlerpauschale: Pro Jahr 230 Euro weniger im Börserl

Die betagte Seniorin wurde geschickt abgelenkt, dann griff der oder die Täterin schnell zu. In der Geldbörse befanden sich zirka 400 Euro in bar, ein Führerschein, ein Personalausweis, zwei Bankomatkarten, die e-card, ein Behindertenausweis und diverse Kundenkarten.Nur wenige Minuten nach der Tat wurden an zwei verschiedenen Geldausgabeautomaten (Raiffeisenkassa, Volksbank) bei drei Abhebungen insgesamt 1.160 € behoben. Seltsam: Nach Angaben der geschädigten Frau waren jedoch die Pin-Codes nirgendwo in der Geldtasche notiert.Der Schaden dürfte laut Polizei durch keine Versicherung gedeckt sein. Es wurde Anzeige erstattet.