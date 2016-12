Schwer beschädigte Wracks am Unfallort (Foto: Stamberg)

Zeugen ziehen Opfer aus Wrack. Kleinwagen "fliegt" in Bach – Frau schwer verletzt

Mann schwer verletzt Crash: Lenker aus Kastenwagen geschleudert

Negativer Asylbescheid Blutdrama: Iraner rastet aus

Verletzte bei Verkehrsunfall Rettungswagen kollidiert mit Auto

Autounfall im Bezirk Gmünd Crash: Ehepaar und Kind (8) verletzt

Groß-Alarm für Feuerwehr, Rettung und Polizei am Donnerstag: Bis zu sieben Fahrzeuge sind laut der Polizei zwischen den Abfahrten Herzogenburg Süd und Traismauer kollidiert, darunter auch ein Lkw. Der genaue Unfallhergang ist allerdings noch nicht geklärt.Eine Person wurde bei der Kollision im Fahrzeug eingeklemmt und schwer verletzt, teilte ein Rot-Kreuz-Sprecher gegenüber noe.ORF.at mit. Unter den Leichtverletzten sollen auch einige Kinder sein.Die schwerverletzte Person wurde mit dem Notarzthubschrauber in das Landesklinikum St. Pölten geflogen, die anderen Verletzten wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die S33 war während der Rettungs- und Aufräumarbeiten in Fahrtrichtung Krems gesperrt.