Unfall im Ötscher-Skigebiet Nasenbeinbruch! Zwei Schüler krachen beim Skifahren zusammen

Patient über den Berg Handball-Zampano reißt nach Brezn wieder Witze

Polizei ermittelt Rasenmähertraktor aus Pflegeheim gestohlen

Bei strahlendem Sonnenschein genoss eine 69-Jährige am Dienstag den Pistenspaß in Mönichkirchen. Am Nachmittag, gegen 16 Uhr, kam es zum Zwischenfall. Die Seniorin stürzte bei der Talabfahrt. Sofort wurde der Notarzthubschrauber C3 aus Wr. Neustadt angefordert. Die Skifahrerin wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus geflogen.