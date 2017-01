Spektakulärer Unfall Traktor kappte mit Ladekran die Stromleitung

"Brooklyn" in Horn Dieb stahl Audi vor Diskothek und baute Crash

Mord in Oberwölbling Sohn erschlägt Vater mit Hacke

Polizei jagt Verdächtigen Dieb stahl Bankomatkarte und hob 1.400 Euro ab

Der seltsame Autodiebstahl in Horn ist geklärt: Ein 22-Jähriger hatte seinen Audi B5 vor der Disco "Brookyln" geparkt und ging feiern. Gegen 1 Uhr früh hat sich laut Polizei ein Bekannter (20) von ihm den Fahrzeugschlüssel geholt, um sich den Wagen zu leihen und zum Bankomaten zu fahren. Doch er kam nicht weit, in einem Kreisverkehr kam es zum Crash.Der Unfalllenker ging zu Fuß zur Disco zurück und kam dabei auf eine dreiste Idee. Statt den Crash zu beichten, sagte er dem Fahrzeugbesitzer, dass sein Fahrzeug gar nicht am Parkplatz steht und vermutlich gestohlen wurde. Im Zuge der Erhebungen gestand der 20-Jährige aus Heidenreichstein schließlich, den Diebstahl vorgetäuscht zu haben, um seinen Verkehrsunfall zu vertuschen – Anzeige!