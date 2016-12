Das entfernte Projektil (Foto: privat)

Feiger Angriff auf eine wehrlose Katze im Bereich der Grabengasse und Augasse in Wiener Neustadt: Besitzerin Sabine P. hatte ihren vermissten "Amal" bereits tagelang gesucht, schließlich kroch er schwer verletzt mit einem Projektil im Bein zu ihr nach Hause.Mittwoch brachte die Lehrerin ihren Liebling sofort zur Tierärztin, die ihn operierte. "Ich habe bei der Polizeidienststelle Josefstadt Anzeige erstattet. Bei Hinweisen bitte die Exekutive verständigen", so die Besitzerin zu "Heute". "Ich kann mir nicht erklären, wer so etwas nur machen kann!"