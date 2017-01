Asfinag-Rastplatz in Oed; die Toilette (hi.) (Foto: LPD NÖ)

Aus Frust, weil er finanziell am Ende sei und keine Hilfe vom Staat bekomme, hatte der Amstettener mit Klopapier den Ablauf der Toiletten verstopft. Weil das Spülwasser nicht ablaufen konnte, wurde die Anlage unter Wasser und Urin gesetzt.Die Asfinag musste jedes Mal eine Reinigungsfirma rufen, die mit Spezialgeräten sauber machte. Schaden: mehrere Tausend Euro. Am Montag legten sich Polizisten auf die Lauer, erwischten den Verdächtigen auf frischer Tat. Bei der Einvernahme gab der Mann alles zu, auch die Beschädigungen bei einer A8-Raststätte in OÖ – Anzeige.