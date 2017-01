Polizei jagt Verdächtigen Dieb stahl Bankomatkarte und hob 1.400 Euro ab

Internistischer Notfall Heli-Landung am Schwechater Hauptplatz

Großalarm in Wiener Neustadt Maschine in Müllverarbeitungs-Betrieb in Flammen: Arbeiter verletzt

Tragödie am Mittwoch kurz nach 21 Uhr nur wenige Kilometer von der nö. Landeshauptstadt entfernt: Ein Sohn tötete im Streit seinen Vater. Laut ersten Meldungen war eine Hacke die Tatwaffe. Warum es zur Gewalttat in der Hafnergasse in Öberwölbling gekommen ist, ist noch unklar.Der Verdächtige ließ sich noch am Tatort widerstandslos festnehmen. Die Mordermittler sind vor Ort, die Erhebungen und Befragungen laufen. Der Notruf war erst um 21 Uhr eingegangen, die Sanitäter konnten nichts mehr tun.