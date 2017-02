War es Sekundenschlaf? BMW landete in Klosterneuburg auf Gleisen

Kellner auf dem noblen Geburtstags-Bankett für den thailändischen König, auf Schiene bei Zugreisen und am Wasser auf Schiffen, aber auch Abwäscher in Sterne-Hotels und Verpacker in Lagern großer Modeketten – Lukas W. hat bereits alles gemacht. "Anfangs dachte ich, mit meiner Feinmotorik schaffe ich das nie, aber mir ist bis jetzt noch nie was runtergefallen. Das letzte Mal hatte ich zehn Teller auf einem Arm und es ging", erzählt der Philosophie-Student.Unkompliziert sei die Organisation seiner Jobs: "Eine halbe Stunde vor Dienstbeginn gibt es ein Briefing, dann geht es schon los", so der 23-Jährige. Nach seinem Studium in Wien zieht es den gebürtigen Oberösterreicher nach NÖ. "Der Job, der mir bisher am besten gefallen hat, war das Kellnern auf der Wachau-Schifffahrt", so der Tagelöhner, der als Lehrer in der Nähe von Krems arbeiten möchte.Grund: Der Tausendsassa ist leidenschaftlicher Maler und Comic-Zeichner, möchte jetzt von seinem Zweitfach Biologie auf Kunst umsatteln.