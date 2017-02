Das Fahrzeug überschlug sich und landete im Acker. (Foto: Feuerwehr St. Pölten)

Kaum zu glauben, wenn man diese beiden Fotos sieht: Sowohl in St. Pölten als auch in Bruck an der Leitha stiegen die Unfalllenker praktisch unverletzt aus den Wracks aus. Die Feuerwehr musste Donnerstagfrüh das demolierte Fahrzeug aus dem Kreisverkehr auf der Rohrauer Straße in Bruck bergen, der aus dem Burgenland stammende Lenker hatte sich zuvor selbst befreien können.Und auch beim Crash am Mittwoch in St. Pölten kam der Lenker mit heiler Haut davon. Er war am späten Nachmittag bei Witzendorf aus noch unbekannter Ursache von der Straße abgekommen und hatte sich mit dem Pkw überschlagen. Das Fahrzeug landete im Acker.