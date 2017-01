In Fahrtrichtung Wien Sperre der A21 nach diesem BMW-Überschlag

Schlimmer Crash am Semmering Lkw "rodelt" auf dem Dach ganzen Hang hinunter

Extrem schwierige Rettung Wiener und Norweger gerieten in den Ötschergräben in Bergnot

In dem Fahrzeug befand sich neben dem Lenker auch sein Sohn. Sie wurden beide bei dem Unfall nicht verletzt. Der Schienenverkehr musste in Fahrtrichtung Baden gesperrt werden. Für die Bergung des beschädigten Volvo wurde die örtliche Freiwillige Feuerwehr Pfaffstätten angefordert.Nach Freigabe durch den Einsatzleiter der Wiener Lokalbahn barg die Feuerwehr den Wagen mittels einer Seilwinde vom Gleiskörper. Für die Dauer der Berge- und Reparaturarbeiten am Gleiskörper konnte der Bahnverkehr nur eingleisig in diesem Bereich weitergeführt werden.